Samsung, Note 9 ve yeni ürünlerini tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni cep telefonu modeli Galaxy Note 9 ve teknoloji ürünlerini tanıttı.

New York'taki Barclays Center'da düzenlenen sunumda Note 9'un, 2960 x 1440 çözünürlüğe sahip 6,4 inç (16,26 santimetre) boyutta Super AMOLED Quad HD+ ekrana sahip olduğu belirtildi.

Sunumda, Qualcomm Snapdragon 845 işlemciyi barındıran Note 9'un, 4 bin mAh batarya kapasitesinin olduğu ifade edilirken, aşırı ısınmayı önlemek için "su-karbon soğutma sistemi" ile donatıldığı vurgulandı.

Note 9'un arka bölümünde iki adet 12 megapiksel kamera yer aldığının bildirildiği sunumda, ön tarafta ise 8 megapiksel kamera bulunduğu kaydedildi.

Sunumda, okyanus mavisi ve lavanta moru renklerinde sunulan Note 9'un kalemi S Pen'in ise sarı renkte olduğu ifade edilirken, kaleme Bluetooth teknolojisi eklendiği dile getirildi.

Note 9'un güvenliğiyle ilgili olarak ise telefonda yüz tanıma, göz tarama ve parmak izi teknolojilerinin yer aldığı aktarıldı.

Sunumda ayrıca, Note 8'de bulunan su geçirmezlik, hızlı ve kablosuz şarj, Samsung Pay NFC gibi özelliklerin Note 9'da da yer aldığı bilgisine yer verildi.