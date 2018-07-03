İSTANBUL (AA) - Samsung ve Dezeen'in birlikte düzenlediği "Ambiyans Modu Tasarım Yarışması"nda büyük ödülü kazanan tasarımcıya 8 bin avro, toplamda ise 29 bin 500 avro ödül dağıtılacak.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, tasarım ve mimari dergisi Dezeen ile iş birliğine giderek tasarımcıları Samsung'un QLED TV modellerindeki Ambiyans Modu özelliği için tasarımlar üretmeye davet etti.

3 Ağustos'a kadar devam edecek yarışmaya katılmak isteyen tasarımcıların, Ambiyans Modu tasarımlarını statik grafik veya animasyon şeklinde sunması gerekiyor.

Samsung'un Ambiyans Modu, televizyon kapalıyken görmeye alıştığımız siyah ekranı ortadan kaldırıyor. 2018 model yeni QLED TV’lerin tamamında standart olarak bulunan Ambiyans Modu sayesinde TV’nin monte edildiği duvarın deseni ekrana yansıtılarak şeffaf bir görünüm sağlanıyor. Dileyen kullanıcılar, TV kapalıyken hava durumu gibi bazı bilgilerin ekranda görüntülenmesini seçebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Teknolojilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jongsuk Chu, Ambiyans Modu'nun kullanıcılara televizyonları kapalıyken bile yararlı ve yenilikçi bir deneyim sunduğunu belirterek, şunları kaydetti.