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Samsunlular şehitler için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 17:09 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri’ni Anma Yürüyüşü düzenledi.

İlkadım ilçesi Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün önünden başlayan yürüyüş İstiklal Caddesi’ni takip ederek Anıt Park Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Vatandaşların büyük ilgili gösterdiği yürüyüşte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile coşkulu bir şekilde yürüyenlere yoldan geçen ve apartmanlarında bulunan vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla adını dünya tarihine yazdıran "57. Piyade Alayı"nın canları pahasına koruduğu ve OMÜ’ye emanet edilen sancak da yürüyüşte öğrenciler tarafından taşındı. Etkinliğe ulusal kıyafetleri ile katılan OMÜ’de okuyan uluslararası öğrenciler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Ayrıca bazı uluslararası öğrenciler Türk Bayrağı taşıyarak İstiklal Marşı’nı okudular.

Atatürk Anıtı önünde yapılan törenden sonra bir konuşma yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "18 Mart Çanakkale’nin geçilmez olduğunun tarihe yazıldığı gündür. 18 Mart yılda sadece bir gün hatırlanacak bir gün değildir. Ama biz sadece kahramanlık göstererek geleceğe güvenle gidemeyiz. Her türlü imkansızlığa rağmen bu kahramanlığı göstermek takdire şayan bir durum. Ama gelişmiş ülkelerin yaptıklarına baktığımızda biz de bu kahramanlıkların yanında yapmamız gerekenleri unutmamamız gerekiyor. Daha çok çalışmak, daha doğru yaşamak ve birbirimizi sevmemizin önemini anlamamız gerekiyor" dedi.

Rektör Bilgiç’in konuşmasının ardından OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. Metin Yılmaz, şehitler için dua okudu.

Yürüyüşe; Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Samsunlular şehitler için yürüdü

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Samsunlular şehitler için yürüdü

Samsunlular şehitler için yürüdü
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Samsunlular şehitler için yürüdü

Samsunlular şehitler için yürüdü
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Samsunlular şehitler için yürüdü

Samsunlular şehitler için yürüdü
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Samsunlular şehitler için yürüdü

Samsunlular şehitler için yürüdü
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Samsunlular şehitler için yürüdü
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Samsunlular şehitler için yürüdü

Samsunlular şehitler için yürüdü
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Samsunlular şehitler için yürüdü

Samsunlular şehitler için yürüdü
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Samsunlular şehitler için yürüdü

Samsunlular şehitler için yürüdü
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Samsunlular şehitler için yürüdü

Samsunlular şehitler için yürüdü
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