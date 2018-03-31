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Samsun'u gemi ile getirilen ithal büyükbaşların kokusu sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

BREZİLYA'dan ithal edilen 5 bin 500 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin Samsun Limanı'na demirlemesinin ardından kent merkezini kötü bir koku sardı.

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - BREZİLYA'dan ithal edilen 5 bin 500 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin Samsun Limanı'na demirlemesinin ardından kent merkezini kötü bir koku sardı. Koku, vatandaşları rahatsız etti.

Brezilya'dan ithal edilen büyükbaş hayvanları taşıyan Zad Elkhır isimli yük gemisi, bu sabah Samsun Limanı'na demir attı. 5 bin 500 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin kıyıya yanaşması ile birlikte hayvanların kokusu etrafa yayılmaya başladı. Limandaki koku rüzgarında etkisiyle kent içine ulaştı. Gün içersinde kent merkezini kötü bir kokunun sarması vatandaşları da rahatsız etti. Öte yandan gemi ile getirilen büyükbaş hayvanların tahliye işleminin başladığı bir kısmının Samsun'da kalacağı, bir kısmının ise farklı illere götürüleceği belirtildi. Hayvanların gemiden tahliye edilmesinin ardından yük gemisin limandan ayrılacağı ifade edildi.

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