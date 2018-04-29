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Samsun'un merdivenleri renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

SAMSUN'un merkez İlkadım Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile 7 mahallede bulunan sokak merdivenleri, doğa manzarası fotoğrafları ile kaplanarak renklendi.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un merkez İlkadım Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile 7 mahallede bulunan sokak merdivenleri, doğa manzarası fotoğrafları ile kaplanarak renklendi. Basamaklarında, orman, şelale, kuş, balık, ırmak kaplamaları bulunan merdivenler hem vatandaşların hem de fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekti. İlkadım Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan çalışma ile ilçede 7 mahallede bulunan sokak merdivenleri, manzara fotoğraflarıyla kapandı. Orman, şelale, ırmak, balık, manzaraları ile kaplanan ve farklı renklerde boyanan merdivenler ilgi gördü. Özellikle fotoğraf sanatçıları fotoğraf çekmek için bu merdivenleri tercih etmeye başladı. Mahallerde de estetik bir görüntü oluştu. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, merdiven kaplama uygulamasının beğenildiğini belirterek, "Kent estetiğine farklı bir bakış açısı getirme adına yaptığımız bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Var olan bu merdivenleri çeşitli manzara fotoğraflarıyla kaplayarak çevresel bir katma değer oluşturmuş olduk. 7 mahallemizde bu çalışmayı yaptık ama bu sayıyı artıracağız. Merdivenlerin hepsinde farklı bir uygulama yaptık. Geçen yıl kentimizde İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları gerçekleştirilmişti. Bir merdivende de olimpiyat oyunları temalı bir uygulama gerçekleştirdik. Özellikle bu merdivenler fotoğraf çektirilen mekanlar haline de geldi. Hem vatandaşlar hem de fotoğraf sanatçıları ilgi gösteriyor" diye konuştu.

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