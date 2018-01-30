Samuel Eto'o Konya'da

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.
Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.
Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.
(AA)
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