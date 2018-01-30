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Samuel Eto'o Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 23:33 | Son Güncelleme

- Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Eto'o, Konya'ya geldi

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.

Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.

Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.

(AA)

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