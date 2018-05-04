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SAMULAŞ'ın yerli ve milli parçalarına ASELSAN'dan ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

ASELSAN yetkilileri, SAMULAŞ'ı ziyaret ederek tramvaylarda kullanılmak üzere yerli imkanlarla üretilen 22 yedek parçayı inceledi

ASELSAN yetkilileri, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ Hafif Raylı Sistem AŞ'nin ürettiği yedek parçaları inceledi.

ASELSAN Ulaşım, Güvenlik ve Enerji Sistemleri Grup Başkanı Seyit Yıldırım ile Raylı Araç ve Sinyalizasyon Sistemleri Program Müdürü Günay Şimşek, yerli ve milli teknolojiler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere SAMULAŞ'ı ziyaret etti.

SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, tramvay parçaları konusunda Türk mühendisleri ile yerli ve milli 22 parça ürettiklerini söyledi.

ASELSAN yetkililerinin ilgisine teşekkür eden Gürkan, "SAMULAŞ olarak özellikle raylı sistem araçlarında yedek parça ve ekipman ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla 3 yıldır yoğun şekilde çalışıyoruz. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve işletmenin sürdürülebilirliğini artırmak için yerli imkanlardan faydalanmak amacıyla 22 yedek parça ürettik." dedi.

Yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin teknolojik olarak daha sağlam adımlar atmasına aracılık ettiklerini dile getiren Gürkan, ayrıca ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağladıklarını vurguladı.

SAMULAŞ olarak yerli ve milli teknolojilerin en büyük destekçisi olacaklarını ifade eden Gürkan, "Özellikle raylı sistem teknolojisinde önemli ekipmanlarda dışa bağımlılığın önüne geçebilmek için çalışıyoruz. Bu konuda ASELSAN ile SAMULAŞ'ın yolları kesişti. ASELSAN ile yerlileştirme ve millileştirme konusunda iş birliği yapabileceğimiz konular konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

ASELSAN yetkilileri, milli üretimi yapılan yedek parçalar konusunda bilgi aldıktan sonra Samsun'dan ayrıldı.

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Aselsan Samsun SAMULAŞ Hafif Raylı Sistem A.Ş tramvay yedek parçası yerli ve millileştirme projesi

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