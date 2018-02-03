San Francisco Fed Başkanı Williams:

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco Şubesi Başkanı John Williams, bankanın kademeli sıkılaştırma politikasına sadık kalması gerektiğini söyledi. Williams'ın yorumu, ABD borsalarının, Fed'in beklenenden hızlı faiz artırmasına yönelik endişelerle son 2 yılın en kötü haftasını yaşamasının ardından geldi.

Williams, San Francisco'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in temkinli duruşunu, Amerikan ekonomisinin son dönemdeki güçlü performansına rağmen korumasından yana olduğunu belirtti.

"Bu yılki büyüme beklentilerimi yukarı çektim ancak özünde vites değiştiren bir ekonomi görmüyorum." ifadesini kullanan Williams, Fed'in faiz oranını hızlı arttırmasının ekonomiyi yolundan çıkarabileceğine işaret etti.

Williams, ayrıca, son enflasyon verilerini olumlu bulduğunu belirtti, enflasyonun bu ve gelecek yıl yükselmeye devam edeceği tahmininde bulundu.

Bu yıl Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkına sahip olan Williams, büyüme ve enflasyondaki olumlu gelişmeleri bir süre izlemek gerektiğini vurgulayarak, "Bence kademeli sıkılaştırma planına sadık kalmalıyız" ifadesini kullandı.