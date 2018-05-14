Sana Havalimanı hastalar için açılacak

SANA (AA) - Yemen hükümetinin, Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşların, hastalar için başlamasına izin verdiği belirtildi.
Hükümet, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 1,5 yılı aşkın bir zamandır Sana Havalimanı'na uyguladığı uçuş yasağının ardından, yurt dışında tedavi olması gereken hastaların havalimanını kullanarak dışarı çıkmasına onay verdi.
Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande ile Sana Havalimanı'ndan düzenlenecek uçak seferlerini görüştüğünü ifade etti.
Mihlafi, izin verilen uçuşların, sadece yurt dışına gidecek hastaları kapsadığını ve bunun, BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordinasyon içinde gerçekleşeceğini kaydetti.
Yemen hükümeti ile koalisyonun, Yemen halkının sıkıntılarını hafifletme amacını taşıyan bu adımının ayrıntılarının, yakın bir zamanda açıklanacağını belirten Mihlafi, Husilerin hala havalimanından çekilmeye yanaşmadığını aktardı.
Koalisyon güçlerinden, Yemen hükümetinin söz konusu kararıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki uçaklara uçuş yasağı getirmiş, daha sonra BM'nin yardım taşıyan uçaklarının, söz konusu yasağın dışında tutulduğunu açıklamıştı.
Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, havalimanını, İran'dan silah tedarik etmede kullandığını iddia ediyor.
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