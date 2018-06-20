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SANAL BAHİS OPERASYONUNDA 97 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

- 6 şebekenin günlük ortalama 3 milyon liralık yasadışı bahis oynattığı belirlendi.

- 6 şebekenin günlük ortalama 3 milyon liralık yasadışı bahis oynattığı belirlendi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz 5 ayda yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 6 ayrı şebekeyle bağlantısı bulunan 97 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yasadışı bahis sisteminde 6 şebekenin günde en az 3 milyon liralık işlem yaptığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz 5 ayda yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 6 ayrı şebekeyle bağlantısı bulunan şüphelilere operasyon düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı Şubat ayından günümüze kadar yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 97 kişiyi belirledi. Polis ekipleri farklı tarihlerde Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Maltepe, Şişli, Kartal, Sancaktepe, Üsküdar, Ümraniye, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Sarıyer, Pendik ve Kadıköy'de bulunan ev ve işyerlerinde yaptığı operasyonlarda 97 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında 2 müzisyenin bulunduğu öğrenildi. Adreslerde arama yapan polis ekipleri 135 cep telefonu, 195 sim kart, 36 hafıza kartı, 20 hadrdisk ve bilgisayar, 2 tabanca, para sayma makinası ile operasyonlarda toplam 740 bin 537 lira para ele geçirildi.

85 TUTUKLU, 12 ADLİ KORTOL ŞARTIYLA SERBEST
Farklı tariflerde yapılan 6 operasyonda gözaltına alınan toplam 97 kişiden 85'i tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ŞEBEKE GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK İŞLEM YAPIYORDU
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin yasadışı bahis sitelerinden bahis oynattığı ve para nakline aracılık yaptıklarını belirledi. Ekipler 6 şebekenin günlük minimum 3 milyon liralık işlem yaptıklarını tespit etti.

Görüntü Dökümü
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(POLİS KAMERASI)
-Polis helikopterinin görüntüsü
-Özel harekat ekiplerinin görüntüsü
-Ev ve işyerlerinde arama yapan polisler
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
-Sergiden görüntü
-Operasyonlarda ele gecirilen malzemeler
-Paralardan görüntü
-Genel ve detaylar

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