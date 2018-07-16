Sanal tarla oyunları yerine gerçek tarlada buğday ekip, ekmek yaptılar

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce gençlerin cep telefonları ile bilgisayarlarda oynadığı sanal tarla oyunlarının önüne geçilmesi için proje geliştirildi. Proje kapsamında tarlada çalışıp, buğday eken gençler, hasat zamanı topladıkları buğdayları değirmende un haline getirerek, yaptıkları ekmekleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce toprakla tanışmamış, tarla üretimini bilmeyen ve sanal ortamda çiftlik oyunları oynayan gençlerin gerçek üretimi öğrenmeleri amacıyla 'Topraktan sofraya üreten gençlik' projesi hazırlandı. Proje kapsamında, geçen yılın Ekim ayında Beycuma beldesindeki 2,5 dönümlük arsaya buğday ekimi yapıldı. Belde sakinlerinin desteğiyle tarlaya buğday tohumları eken gençler, hasat zamanına kadar da tarlanın bakımını yaptı. 14- 29 yaşlarındaki 50 gencin dahil olduğu projede hasat zamanı ile birlikte büyüyen başaklar toplandı. Beycuma Belediyesi'nin desteğiyle getirilen makine ile başaklardan buğday elde edildi. Gençler, çuvallara doldurdukları buğdayları, un haline getirmek için değirmene götürdü. Değirmende buğdayların nasıl un haline dönüştürüldüğünü izleyen gençler, daha sonra unlarla köy evinin önündeki taş fırında ekmek yapmayı öğrendi. Köylülerle birlikte yapılan ekmekler, beldede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Hafta boyunca yapılacak ekmekler, dağıtılmaya devam edilecek. 'FARKINDALIK YARATMA PROJESİ' Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, gençlere yönelik gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel aktiviteler kapsamında projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Birçok projede köy çocuklarının şehir merkezlerine götürüldüğünü, bu projede ise şehir merkezindeki çocukların köye getirildiğini kaydeden Yüksel, şunları söyledi: "Gençlerimizle ilgili sıklıkla projeler geliştiriyoruz. Sanal alemde gençlerimiz çiftlik oyunları oynuyorlardı. Bununla ilgili bir proje yapmaya karar verdi. Biz köy çocuklarını şehre götürüyoruz. Birde şehirde yaşayan çocukları köye götürelim, dedik. Beycuma Belediyesi'nin desteğiyle bir tarla tahsis edildi. Geçlerimizle ekim ayında geldik. Tarlanın sürülmesinden, ekiminden, gübrelenmesinden, biçilmesinden her aşamasında gençlerimizle burada faaliyetlerimiz gerçekleştirdik. Harman dövme işini de gördüler. Buğdayı aldık. Değirmende buğdayları un haline getirdik ve ekmek yaparak maddi durumu ailelere dağıttık. Bu bir farkındalık yaratma projesiydi. 10 çuvalı geçen bir buğday aldık. Her yıl daha farklı çalışmalar yapacağız. Buğday ekimi de devam ettirmek istiyoruz. Gençlerimiz çok azimli ve istekli çalıştılar. Projenin devam etmesini istiyorlar. Gelecek yıl daha çok gençle bu projeyi genişleterek, yapmak istiyoruz." Yasin Tekin ise projeyle ekmek üretimini başından sonuna kadar görme imkanı yakaladıklarını söyledi. Gençleri sanal tarla oyunlarında vakit geçirmek yerine bu projede yer almaya davet eden Tekin, "Ekmeğin en başından sonuna kadar nasıl üretildiğini bizzat içinde bulunarak gördük. Gençlere, cep telefonlarında sanal tarla oyunları oynamak yerine gelecek yıl da yapılması düşünülen bu projede yer almalarını tavsiye ediyorum. Çok mutlu olacaklardır" dedi.

