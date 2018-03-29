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Sanat, barış için Bor’da buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesi Nisan ayında dünya çapında bir uluslararası kültür organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sanat, barış için Bor’da buluşuyor

Niğde’nin Bor ilçesi Nisan ayında dünya çapında bir uluslararası kültür organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Niğbor Uluslararası Sanat Günleri adıyla düzenlenecek ve bir hafta sürecek etkinlik dünyanın dört bir yanından sanatçıları, “Sanat Barış İçin Buluşuyor” sloganıyla bir araya getirecek.
23-29 Nisan tarihleri arasında “Her şey kültür, paylaşma, anlayış, sevgi ve barış için” anlayışıyla gerçekleşecek Niğbor Uluslararası Sanat Günleri’nde, sadece Bor ve Niğde’de değil tüm bölgede yankı uyandıracak etkinliklere imza atılması bekleniyor.
Niğde’ye kültürel, sanatsal ve turistik açıdan büyük bir katkı yapacağı belirtilen Niğbor Uluslararası Sanat Günleri’nde 18 farklı ülkeden 46 sanatçı bir hafta boyunca sürecek etkinliklerde sanatseverlerle buluşacak.
Çeşitli ülkelerden bir araya gelecek sanatçıları din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın buluşturacak olan etkinliklerde saygı ve barışın insanlık ailesinin ortak değerleri olduğuna vurgu yapılması amaçlanıyor.
Proje Koordinatörü Alitan Erdem, hedeflerinin, Niğbor Uluslararası Sanat Günleri’ni geleneksel hale getirmek olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıllarda farklı sanat dallarını da etkinlik takvimimize ekleyerek geliştirmelerde bulunmak önceliğimiz” dedi.
Niğde İl Kültür Müdürlüğü’nün projeye en başından bu yana büyük destek verdiğini belirten Erdem, “Doğrusu ekip olarak büyük bir coşkuyla yürüttüğümüz proje hazırlıkları sırasında İl Kültür Müdürümüzden büyük destek gördük, görmeye de devam ediyoruz. Böylesi önemli ve geniş çaplı projeye devletimizin diğer kurumlarından da ilgi ve destek bekliyoruz. Bunu bir sitem olarak değil, gerçekten de Niğde’yi ve Bor’u uluslararası kültür alanında marka haline getirecek"dedi.

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