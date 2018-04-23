KIRKLARELİ (AA) - Sanatçı Sinan Özen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Hatay'a giden sanatçılara tepki göstermesine ilişkin, "Sanat da siyasetin bir parçasıdır. Müziğin dini, dili yoktur. Müzik evrenseldir birleştirici bir unsurdur. Sanatçının bu anlamda devletin büyüğünün davetine icabet etmesi gerekmektedir. Devletin başında halkın seçmesiyle gelen bir büyüğe o saygıyı gösterecektir." dedi.

Özen, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nca Cazibe Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi dersinde yaptığı konuşmada, sahnede konuşma yapmanın şarkı söylemekten çok daha zor olduğunu söyledi.

AK Parti tarafından başlatılan Siyaset Akademisi Projesi'ni desteklediğini ifade eden Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarısının samimiyet, gerçekçilik ve halk arasında kurduğu gönül köprüsünden geçtiğini anlattı.

Siyasetteki başarının hizmetle alakalı olduğunu değerlendirdiğini aktaran Özen, "Siyasette ben samimiyetin, hizmetin ve verilen sözlerin yerine getirilmesine karşılık diye düşünüyorum halkın gösterdiği teveccüh. Siyasette benim anladığım hizmeti verirseniz karşılığında mutlaka alkışı da alıyorsunuz, seçmenin oyunu da alıyorsunuz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.