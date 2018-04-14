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Sanat ile tıp fotoğraf sergisinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Dermatoloji Uzmanı Dr.

Kocaeli’de Dermatoloji Uzmanı Dr. Selin Tecimer’in polikliniğinin açılış kokteyilinde açılan fotoğraf sergisi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Dermatoloji Uzmanı Dr. Selin Tecimer’e ait polikliniğin ek hizmet bölümünün açılışı gerçekleştirildi. Açılış için düzenlenen kokteylde Dr. Erdal Mahir Curan’ın İzlanda’da çektiği fotoğraflar da ziyaretçiler için sergilendi. “Kuzey Düşleri” adı altında açılan fotoğraf sergisi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bir gün boyunca açık olan 14 fotoğraftan oluşan sergiyi vatandaşlar 30 gün boyunca ziyaret edebilecek.
Büyüttükleri polikliniklerinde hastalarına hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Dr. Selin Tecimer, polikliniklerinin açılış kokteylinde sanatla tıpı birleştirdiklerini ifade ederek, "Nordic Dreams’ dediğimiz, ’Kuzey Düşleri’ isimli bir fotoğraf sergisi. Çok sevgili doktor arkadaşımız Erdal Mahir Curan’ın fotoğrafları bunlar. Hekimliğin içerisinde sanatın ve estetiğin olmasına inanıyorum. Bu konuda özel dokunuşlar yapıyoruz. Yine bir hekim arkadaşımın sanattaki bu başarısını paylaşmak istedim. Bu serginin çok özel bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bize çok uzak olan kuzey ışıklarının, buz mağaralarının olduğu alanlarındaki fotoğraflar beni çok etkiledi. Bugün sergimiz devam edecek ama Pazartesi gününden itibaren muayenemiz faaliyetlerine devam edecek. Fotoğraflarımızı 30 gün boyunca bizimle isteyenler gelip görebilir" dedi.

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