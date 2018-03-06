Sanat Okulunun konuğu Ressam İlhami Atalay oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor.

İsmail Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Sanat Okulu dersinin bu haftaki konuğu Ressam İlhami Atalay oldu. ‘Resme Adanmış Bir Ömür’ adlı programda Atalay, katılımcılara resme nasıl başladığını ve resim hakkındaki görüşlerini paylaştı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İsmail Erdoğan, “İlhami Atalay ile cesaretimi toplayıp bir galerinin içerisine girdiğimde tanıştım. Hocayla çok sıkı bir dostluğumuz oluştu. Her söyleşide, konuşmamızda aynı şeyleri anlatsa bile ben yeni cümleler, yeni şeyler yakalayabiliyorum. Ben İlhami Atalay’a neden resim yaptığını sorduğumda kabiliyete vurgu yapmıştı” dedi.

Ressam İlhami Atalay ise, “İnsanlar, duygularının ve hislerinin körelmesine izin vermemeli. Cenab-ı Hak insanları mükemmel yaratmıştır. Bizlere sanatı aşılamıştır. Her zaman insanların duygu yüklü olmaları, sanatla ilgilenmesi lazım. Küçük bir örnekle gökyüzünden bahsedelim. Düşünün gökyüzü kırmızı olsaydı kavga ederdik. Ama gökyüzü açık mavi ve ne kadar güzel, ferah insanların sanata ve duyguya bakış açısını genişletiyor. Ben çocukluğumdan beri resim yaparım. Zorluklar içinde büyüdüm ve resim yaptım. Diyeceksiniz ki yaşınız ilerlemedi mi neden resim yapıyorsunuz. Resim yapmak için önümde bir engel yok ve çok fazla imkanım var. İnsanlar gözlerini sadece yolda yürürken veya bir yere çarpmamak için kullanmamalı. Bu gözlerle duygulu bir şekilde gezmemiz gerekiyor. Gerçek sanatkar kimseden övgü beklemeden yaptığı işi göstermeli. Sanatsız bir millet olmaz” diye konuştu.