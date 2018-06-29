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Sanatçı Barış Akarsu doğum gününde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

Ailesi ve hayranları, Bodrum'da 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Akarsu'nun doğum gününde Bartın'daki mezarını ziyaret etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölen şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde Bartın'daki mezarı başında andı.

Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü olan 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı.

Akarsu'nun seslendirdiği "Islak Islak", "Amasra" ve "Gözlerin" şarkılarını söyleyen grup, Amasra Şehir Mezarlığı'na kadar yürüdü. Anma töreninde, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anne Hatice Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 39. yaş gününde mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Akarsu, "Bugün oğlumun doğum günü. Oğlum hala gönüllerde, çok güzel şekilde yaşatılıyor. Benim yavrum duruşuyla sevgisiyle yüreklere girdiyse ne mutlu bana. Ben oğlumla her zaman gurur duydum. O bizi görüyor, hissediyor. Biz oğlumla bedenen ayrıldık ama ruhen hep yan yanayız. 11 sene çok zor. Allah kimselere evlat acısı vermesin. Barış'a olan sevgi olmasaydı ben ne yapardım acaba? Şükürler olsun, Rabbim bana sabrımı veriyor. Beni ayakta tutan hayranlarının çocuğuma olan sevgisi. İnsanlar onun mezarını ziyaret etmek için nerelerden geliyorlar. Allah kimseye böyle acı vermesin, hiçbir anneyi evlat acısıyla sınamasın." diye konuştu.

- Etkinlik için Azerbaycan'dan geldi

Sanatçının hayranlarından Ramil Letifoğlu (37) da Barış Akarsu'nun anma etkinliği için Azerbaycan'dan 30 saatlik bir yolculuk yaparak ilçeye geldiğini anlatarak, "Bugün çok heyecanlıyım, çok duyguluyum. Allah rahmet eylesin. Barış Akarsu, kelebek kadar ömrüne o kadar büyük bir sevgi sığdırmış ki, sevenleri burada. Biz burada Barış severler olarak bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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