Sanatçı Işın Karaca, Gaziantep'te konser verdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen konserde, sanatçı Işın Karaca sahne aldı.
Kamil Ocak Spor Salonu'ndaki konserde sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan Karaca, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.
Sevenlerinin uzun süre alkışladığı konser sırasında konuşan Karaca, tüm annelerin gününü kutlayarak, Gaziantep'te kendisini evindeymiş gibi hissettiğini söyledi.
Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Karaca'ya hayranları cep telefonlarının ışığını yakarak eşlik etti.
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi
Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı
Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım
O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum