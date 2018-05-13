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Sanatçı Işın Karaca, Gaziantep'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Sanatçı Işın Karaca, Gaziantep'te konser verdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen konserde, sanatçı Işın Karaca sahne aldı.

Kamil Ocak Spor Salonu'ndaki konserde sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan Karaca, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Sevenlerinin uzun süre alkışladığı konser sırasında konuşan Karaca, tüm annelerin gününü kutlayarak, Gaziantep'te kendisini evindeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Karaca'ya hayranları cep telefonlarının ışığını yakarak eşlik etti.

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Anneler Günü Etkinlikleri Gaziantep konser sanatçı Işın Karaca

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