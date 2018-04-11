Sanatçı Kabaklı'nın Burdur'da trafik kazası geçirmesi

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Isparta Şehir Hastanesinde ameliyat oldu.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ferudun Ruşen Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esat Kabaklı'nın kolunda kırığa ödemden dolayı önce müdahale edilemediğini söyledi.

Ödem çözüldükten sonra Kabaklı'nın ameliyata alındığını aktaran Keskin, "Ön kol ikili kırık plak bir vidayla sabitleştirildi. Ameliyattan çıkarılan Kabaklı'nın genel durumu iyi ve hayati tehlikesi yok. Akciğerindeki lezyon bugün daha iyi. Birkaç gün daha misafir edeceğiz."dedi.

Kabaklı'nın eşi Necla Kabaklı ise eşi için herkesin elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Kabaklı, kaza haberini Fethiye'de aldığını belirterek, "Kazayı duyar duymaz ilk bulduğum otobüsle buraya geldim. Çok şükür, görünce rahatladım." diye konuştu.

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giderken kendi kullandığı 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkıp refüje çarpmış, daha sonra karşı şeride sürüklenmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Kabaklı buradaki tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne getirilmişti.