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Sanatçı Kabaklı’nın geçirdiği kaza anı kameralarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı’nın Burdur’un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine giden Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı’nın Burdur’un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine giden Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine, orada da Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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