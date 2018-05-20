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Sanatçı Kubat, Gaziantep'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 01:30 | Son Güncelleme

Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Gazianteplilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat, Gaziantep'te ramazan ayı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Festival Park'ta düzenlenen konserde sevilen türkülerini seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan Kubat, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Sevenlerinin uzun süre alkışladığı konser sırasında konuşan Kubat, Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kubat, ramazan ayında böyle bir konseri organize ettiği için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, hayranları cep telefonlarının ışığını yakarak Kubat'a eşlik etti.

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Ramazan Ayı etkinlikleri

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