Sanatçı Kurtoğlu'na uluslararası ödül

Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Mine Kurtoğlu, Bakü 7. Uluslararası Bülbül Şan Yarışması'nda birinci oldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Devlet Filarmoniyası'nın Uluslararası Bülbül Vakfı Başkanı Polad Bülbüloğlu'nun önderliğinde, Bakü 7. Uluslararası Bülbül Şan Yarışması düzenlendi.

Uluslararası prestije sahip yarışma 4-8 Haziran'da gerçekleşti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları soprano Mine Kurtoğlu ve Sermin Dikmen Töre'nin katıldığı yarışmada her iki soprano da finale kalmayı başardı.

Yarışmanın finalinde soprano Mine Kurtoğlu rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Sanatçı, birincilik ödülünün yanı sıra yarışmaların büyük ödülü olarak adlandırılan "Grand Prix" ödülünü de alarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

