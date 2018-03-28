Sanatçı Resul Dindar'ın acı günü

RİZE (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan, sanatçı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde eşi Osman Dindar ile geçirdiği trafik kazasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Meliha Dindar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman Dindar'ın ise Hopa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Motosikletle Artvin'in Arhavi ilçesinden Hopa'ya giden Osman ve Meliha Dindar çifti, önceki gece yoldaki kaya parçalarına çarpmıştı. Motosikletin devrildiği kazada sürücü Osman ile eşi Meliha Dindar yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesi, Meliha Dindar ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.