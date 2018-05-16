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Sanatçı Sağındık'ın kızı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Hasan Sağındık'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki kızı Aybüke Sağındık, Manisa'da toprağa verildi

MANİSA (AA) - Sanatçı Hasan Sağındık'ın vefat eden 26 yaşındaki kızı Aybüke Sağındık, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Aybüke Sağındık için Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Aybüke'nin cenazesi babası ve yakınları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına bindirildi.

Aybüke'nin cenazesi Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, BBP İl Başkanı Ahmet Ay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Aybüke Sağındık Cenaze Namazı Hasan Sağındık Hatuniye Camii sanatçı

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