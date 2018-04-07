Sanatçı Sevda Aydan'ın cenazesi toprağa verildi

İZMİR (AA) - Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan'ın (88) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
Konak ilçesi Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Aydan'ın ailesi, yakınları ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel katıldı.
Aydan'ın eski milli basketbolcu oğlu Efe Aydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesiyle en son 10 gün önce konuştuğunu söyledi.
Annesinin son 6 ayında sürekli doktor kontrolünde olduğunu belirten Aydan, "Annemin vücudu kan üretmiyordu. Çoklu organ yetmezliği sonucu nefes darlığı başladı. Dün sabah 06.00 sularında da vefat etti." dedi.
Aydan'ın cenazesi Alaçatı Mezarlığı'na defnedildi.
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