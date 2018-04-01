HABER

Sanatçı ve sporculardan Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve operasyondaki başarıları kutlamak için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyaret etti.’Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Hatay’a gelen sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret gerçekleştirdi.Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu ünlü sanatçı ve sporculardan oluşan grup, kendilerine yoğun ilgi gösteren sınır karakolundaki askerleri selamladı.

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve operasyondaki başarıları kutlamak için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyaret etti.
’Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Hatay’a gelen sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret gerçekleştirdi.
Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu ünlü sanatçı ve sporculardan oluşan grup, kendilerine yoğun ilgi gösteren sınır karakolundaki askerleri selamladı. Sanatçıların geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Sanatçıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kamuflaj giyerek sınır karakoluna gelip, sanatçılar, sporcular ve askerlere hitap etti.
Sanatçıların önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerle birlikte yemek yemesi bekleniyor.

Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.