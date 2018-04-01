Sanatçı ve sporculardan Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve operasyondaki başarıları kutlamak için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyaret etti.
’Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Hatay’a gelen sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret gerçekleştirdi.
Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu ünlü sanatçı ve sporculardan oluşan grup, kendilerine yoğun ilgi gösteren sınır karakolundaki askerleri selamladı. Sanatçıların geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Sanatçıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kamuflaj giyerek sınır karakoluna gelip, sanatçılar, sporcular ve askerlere hitap etti.
Sanatçıların önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerle birlikte yemek yemesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada
Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum