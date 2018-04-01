Sanatçı ve sporculardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İSTANBUL (AA) - Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gitti.
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren bazı sanatçı ve sporcular, Atatürk Havalimanı'ndan Hatay'a hareket etti.
Aralarında Ajda Pekkan, Alişan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Hande Yener, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Necati Şaşmaz gibi sanatçılar ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da bulunduğu isimler, harekata katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek verecek.
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