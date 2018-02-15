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Sanatçılar'dan Mehmetçik'e destek! Sınıra geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken sanatçılar da Mehmetçiğe destek için Hatay'a geldi.

Erhan Yazıcı, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar Hatay'da.

Yavuz Bingöl yaptığı açıklamada "Son CIA raporunda PYD’nin PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum" dedi.

Tamer Karadağlı "Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sora da bir sürü sanatçı gelecektir" diye konuştu.

Volkan Severcan yaptığı açıklamada "Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik. Meslektaşlarımızı temsilen buradayız. Biz Tamer'le askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş sadece cephede devam etmiyor. Bizler cephedeki Mehmetçiğimize destek olmak için, şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik" dedi.

Erhan Güleryüz, "80 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz.Burada Hatay’da Reyhanlı’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını da paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçikle beraber olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin sanatçılar mustafa ceceli Tamer Karadağlı

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