Sanatçılar, Mehmetçik'e destek için sahne aldı

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için başlatılan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik'in Yanında" etkinliği kapsamında bir grup sanatçı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Hisse-i Şayia" adlı oyunla sahne aldı.
İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda seyirci karşısına çıkan sanatçılar, Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı "Hisse-i Şayia" oyununu sahneledi.
Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyunda, Şerbetçioğlu'nun yanı sıra Aybar Taştekin, Hikmet Kömürcü, Selma Kutluğ, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ile Zihni Göktay rol aldı.
İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, yaptığı açıklamada, Türk ve Suriye halklarının yakınlığına dikkati çekerek, bazı terör unsurlarının aradaki akrabalık bağlarını koparmaya çalıştığını ancak Mehmetçik'in buna izin vermeyeceğini söyledi.
Sanatçı Zihni Göktay ise kendilerine düşen görevin zor şartlarda dahi insanların yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti.
Sahnenin dışında gerektiğinde cephedeki askerin yanında yer almaya hazır olduğunu dile getiren 72 yaşındaki Göktay, "Patates, soğan soyarım. Bundan da hiç yüksünmem. Allah Mehmetçik'imize kurşun sıkanları tepetaklak etsin." dedi.
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