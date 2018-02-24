İnsanı merkeze alan filmleriyle tanınan yönetmen Semih Kaplanoğlu, sanatının temelini şiirin oluşturduğunu söyledi.
"Yumurta", "Süt", "Bal" ve "Buğday" filmlerinin yönetmeni Kaplanoğlu, Serdivan Belediyesi'nce Kültür ve Kongre Merkezi''nde düzenlenen söyleşide, dünyayı gezerken insanların ortak sıkıntı etrafında bunaldığını gözlemlediğini anlattı.
İnsanlarda hem manevi anlamda hem de dışarıdan gelen bir tahrip durumu olduğunu belirten Kaplanoğlu, bunların sebebinin, konforlu hayat özlemi ve teknolojinin getirdiği negatiflikler olduğunu aktardı.
- "Sanatımızın ana damarı şiir"
Kaplanoğlu, yaşanılan coğrafyanın sanatı etkilediğini belirterek, "Benim doğduğum memleket Türkiye, sanatımızın ana damarı da şiir. Bu kadim bir şeydir. Yunus'tan alın bu tarafa doğru getirin, biz şiirle beslenen bir toplumuz. Bugün artık onu çok fazla konuşmuyorsak, okumuyorsak da içimizde yazılı. Ariflerin şiiri, bütün Anadolu geleneğinin irfanının şiiri aslında. Bunlar içimizde yazılı kayıtlı. Biz 15 Temmuz'da bunun içimizde yazılı olduğunu ispat ettik." ifadelerini kullandı.
Ariflerin dilinin hala Türk insanının içinde olduğunu anlatan Kaplanoğlu, şöyle devam etti:
"O nedenle şiir, bizim yapacağımız sanatın altındaki ana damar. Ben şiirden beslenen birisiyim. Şiirden beslenerek, sinemaya bakıyorum. O yüzden de geleneğe sırtımızı dayamak, dünyaya söyleyeceğimiz bir sözü nasıl söyleyeceğimiz konusunda çok büyük bir birikimimiz var. Onu devreye sokmamız, devreye soktuğumuzda dünyanın her yerine her şeyi söyleyebiliriz çünkü kadim bir geleneğimiz, şiirimiz var. Ben de ondan besleniyorum."
Kaplanoğlu, konuşmasının ardından soruları cevapladı. Söyleşiye, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sinemaseverler katıldı.
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