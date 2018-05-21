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"Sanatın birleştirici gücü devreye girmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu: - "Türkiye gibi nüfusu genç bir ülke için, sanatçıların sürekli yeni kuşaklara kim olduklarını, neler yaptıklarını hatırlatması, eski çalışmalarını yeni düzenlemelerle sunması çok önemli" - "Bence sanatın gücü burada devreye girmeli. Aslında o kadar büyük bir zamanlama oldu ki bu albümün çıkış tarihi. Böyle bir bölünmüşlüğün tam ortasında ve sanki sanatın birleştirici gücü, Tuluyhan Uğurlu'nun eserlerindeymişçesine" - Albümde sanatçının "Kasım 1987", "Sofya'da Dans", "Pera'da Akşam", Gökdelenden Eski Kente Bakış", "Ayasofya", "Çoban Çeşmesi", "Cumhuriyet Güneşi", Yedi Renk", "Sala" ve Konaklar" adlı eserleri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun seçme eserlerinin yer aldığı "Best of Tuluyhan 2" albümü müzikseverlerle buluştu.

Yeni albümüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, bugüne kadar 10'dan fazla CD'ye imza attığını belirterek, bu albümlerden hazırladığı bir seçkiyi, geçen yıl satışa sunulan "Best of 1" albümüne aldığını söyledi.

Uğurlu, albümün beklenenin üzerinde başarı kazandığına işaret ederek, "Türkiye gibi nüfusu genç bir ülke için, sanatçıların sürekli yeni kuşaklara kim olduklarını, neler yaptıklarını hatırlatması, eski çalışmalarını yeni düzenlemelerle sunması çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "Yıllar önce Viyana'da yazdığım eseri 2018'de tekrar çalıp kaydettim"

Albümün başarısının ardından ikincisini yapmak istediğini aktaran Uğurlu şunları kaydetti:

"Best of 2'de yıllar içinde yaptığım kimi çok sevilen, bazıları dikkat çekmeyen eserlerimi küçük elektronik desteklerle yeniledim, canlandırdım. 2000'li yılların müzikal anlayışıyla bütünleştirdim. Herkesin çok sevdiği mehter ritimleriyle renklenen 'Sofya'da Dans' isimli eserimi ise stüdyoya girip bugünkü duygularımla tekrar çaldım. Bence albümde dikkat çeken en önemli çalışma ise akış içinde bir numarada yer alan 'Kasım 1987' isimli solo piyano çalışması. Yıllar önce eğitim için gittiğim Viyana'da yazdığım bu eseri 2018'de tekrar çalıp kaydettim. Bu eserin bence çok daha önemli yanı ilk gençlik yıllarımda yazılıp, daha sonra yazacağım eserlerle ilgili bir fikir vermesiydi. Yıllar içinde konserlerde yaptığım doğaçlamalarda yeni yeni eserlere ilham veren Kasım 1987 bence çok önemli. Belki de Tuluyhan Uğurlu'nun tüm eserlerinin bir özeti. Genç bir bestecinin ruhundan yükselen ilhamın nasıl başladığını ve nerelere doğru yol aldığını gösteren önemli bir çalışma."

- "Çok şükür hala gençlere hitap edebiliyorum"

Sanatçı, müziğe başladığı yıllardan bugüne çağdaş olanı arayıp, gençlerin gerisinde kalmamak için sürekli kendini yenilemeye çabaladığının altını çizerek, "Çok şükür hala gençlere hitap edebiliyorum. Onları müziğimle kavrayabiliyorum. 'Best of' albümleri, içinde her zaman genç ve yeni olanı barındıran bir bestecinin genç kuşaklarla buluşması. 2019'da üçüncü ve son Best of albümünü çıkarıp, kısmet olursa 2020'de yeni eserlerle müzikseverlere seslenmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'de bir seçim hazırlığı olduğunu ve insanların biraz bölünmüş durumda olduğunu söyleyen Uğurlu, "Bence sanatın gücü burada devreye girmeli. Aslında o kadar büyük bir zamanlama oldu ki bu albümün çıkış tarihi. Böyle bir bölünmüşlüğün tam ortasında ve sanki sanatın birleştirici gücü, Tuluyhan Uğurlu'nun eserlerindeymişçesine. Umarım bu ülkenin tüm insanları, Tuluyhan Uğurlu'nun eserlerinin çatısı altında buluşur." dedi.

- 1987'den 2015'e iki eser aynı albümde

Tuluyhan Uğurlu, 1987'de ve 2015'te bestelenmiş iki eserin aynı albümde buluştuğunun da altını çizdi.

Sanatçıya kavalda Murat Toraman, neyde Ahmet Kaya ve Emrah Kırtepe, rebabda Refik Kaya, tanburda Murat Aydemir, udda Necati Çelik, bendirde Mithat Arısoy eşlik etti. Albümdeki salada ise Hatib Zakiri Hasan Efendi'nin ismi bulunuyor.

Albümde, "Kasım 1987" ve "Sofya'da Dans" adlı şarkıların yanı sıra "Pera'da Akşam", Gökdelenden Eski Kente Bakış", "Ayasofya", "Çoban Çeşmesi", "Cumhuriyet Güneşi", Yedi Renk", "Sala" ve Konaklar" adlı eserler de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
albüm piyanist piyano Şarkı Tuluyhan Uğurlu

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