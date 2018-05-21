"Sanatın birleştirici gücü devreye girmeli"

İSTANBUL (AA) - Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun seçme eserlerinin yer aldığı "Best of Tuluyhan 2" albümü müzikseverlerle buluştu.

Yeni albümüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, bugüne kadar 10'dan fazla CD'ye imza attığını belirterek, bu albümlerden hazırladığı bir seçkiyi, geçen yıl satışa sunulan "Best of 1" albümüne aldığını söyledi.

Uğurlu, albümün beklenenin üzerinde başarı kazandığına işaret ederek, "Türkiye gibi nüfusu genç bir ülke için, sanatçıların sürekli yeni kuşaklara kim olduklarını, neler yaptıklarını hatırlatması, eski çalışmalarını yeni düzenlemelerle sunması çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "Yıllar önce Viyana'da yazdığım eseri 2018'de tekrar çalıp kaydettim"

Albümün başarısının ardından ikincisini yapmak istediğini aktaran Uğurlu şunları kaydetti:

"Best of 2'de yıllar içinde yaptığım kimi çok sevilen, bazıları dikkat çekmeyen eserlerimi küçük elektronik desteklerle yeniledim, canlandırdım. 2000'li yılların müzikal anlayışıyla bütünleştirdim. Herkesin çok sevdiği mehter ritimleriyle renklenen 'Sofya'da Dans' isimli eserimi ise stüdyoya girip bugünkü duygularımla tekrar çaldım. Bence albümde dikkat çeken en önemli çalışma ise akış içinde bir numarada yer alan 'Kasım 1987' isimli solo piyano çalışması. Yıllar önce eğitim için gittiğim Viyana'da yazdığım bu eseri 2018'de tekrar çalıp kaydettim. Bu eserin bence çok daha önemli yanı ilk gençlik yıllarımda yazılıp, daha sonra yazacağım eserlerle ilgili bir fikir vermesiydi. Yıllar içinde konserlerde yaptığım doğaçlamalarda yeni yeni eserlere ilham veren Kasım 1987 bence çok önemli. Belki de Tuluyhan Uğurlu'nun tüm eserlerinin bir özeti. Genç bir bestecinin ruhundan yükselen ilhamın nasıl başladığını ve nerelere doğru yol aldığını gösteren önemli bir çalışma."