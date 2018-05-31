HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

SANATIN GÜCÜYLE YAŞIYORLAR  

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Haber:İSTANBUL DHA İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda tedavi olan hastalar bir araya gelerek çeşitli sanat dallarında eserler üretti.

Haber:İSTANBUL DHA
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda tedavi olan hastalar bir araya gelerek çeşitli sanat dallarında eserler üretti. Tıp fakültesi tarafından düzenlenen Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı kapsamında hastalar sanat terapisiyle hem tedavi oluyor hem de ortaya çıkan eserleri açtıkları sergide sanatseverler ile buluşturuyor.
Psikiyatri hastası olan, günlük hayata katılmada zorluk çeken, sosyal hayattan uzaklaşmış hastaların tekrar sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen programda hastalar sergiledikleri eserleri satma imkanı da buldu. Satılan eserlerden elde edilen gelir, hastaların gelecek dönemdeki çalışmalarında kullanılacak materyallerin satın alınması için harcanacak.

“İNSANCIL, ONARICI, HASTALIK KİMLİĞİNE SIKIŞMIŞ OLMANIN DIŞINA ÇIKARAN BİR TERAPİ YÖNTEMİ"
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı yöneticisi Doç. Dr. Nurhan Eren Türkiye'de sanat terapisinin tarihinin 1957 yılına dayandığını söyledi. Kendisinin de 25 yıl önce bu terapi tekniğini tedaviye ek olarak başlattığını açıklayan Doç. Dr. Eren hastaların duygularını eserler sayesinde ifade edebilmeye başladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu aynı zamanda bir paylaşım aracı oluşturdu. İnsancıl, onarıcı, hastalık kimliğine sıkışmış olmanın dışına çıkaran ve özgün, kendinin güçlü yanlarını ortaya çıkaran, yapma, üretme ve başarma üzerinden de verimli bir yaklaşım getiren bir terapi yöntemi"
Programın sanata giriş ve ebru atölyesi yürütücülerinden Havva Gülşen, poliklinikten gelen hastaların bu atölyeler sayesinde sanatın farklı dallarını deneyimleme fırsatı bulduklarını ve doktor hasta iletişiminin geliştiğini belirtti. Bu çalışmalarda hastaların kendilerini akışa ve renklerin dağılımına bıraktıklarını, yaşamdaki renkleri ve kendi renklerini fark ettiklerini, olanı daha kolay kabul etmeye başladıklarını söyledi.

“İÇ DÜNYASINI ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA YANSITIYOR"
Ressam olduğunu ve terapiye bu sene başladığını belirten hastalardan biri ise iç dünyasını özellikle çektiği yıkıntı fotoğraflarıyla yansıttığını ve bu fotoğraflardan bazılarının yağlıboya çalışmasını yaptığını belirtti. Ayrıca konuşma terapisi gibi terapilerin hastanın iç dünyasını aktarma noktasında eksik kaldığını ve insanlara sanatını sunmanın onu çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.
Üç senedir fotoğraf terapisine katıldığını söyleyen bir diğer hasta ise daha önce fotoğraf çekerken çok zorlandığını fakat şimdi hislerini fotoğraf çekerek ortaya koyduğunu ve onları paylaşmaktan çekinmediğini belirtti.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı kapsamında yaratılan eserler bu sene 1 Haziranda sonlanacak olan sergide sanatseverlere sunuluyor.

Görüntü dökümü:
- Sergiden görüntüler
- Doç. DR. Nurhan Eren ile röp.
- Havva Gülşen ile röp.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
40 yıldır deri ürünü tamir ediyor40 yıldır deri ürünü tamir ediyor
11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.