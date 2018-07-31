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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu. Hasan Büyükdere, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır Sanayi Bakan yardımcıları oldular.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Hasan Büyükdere, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları oldu.

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DR. ÇETİN ALİ DÖNMEZ KİMDİR?

Dr. Çetin Ali DÖNMEZ 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan DÖNMEZ, 1992 yılında aynı üniversitenin İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi, 2006 yılında ise doktora derecesi aldı. Kariyerine 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde eksper yardımcısı olarak başladı. Piyasanın gelişim aşamasında borsa alım satım işlemlerinin elektronik sisteme geçiş aşamasında çalıştı, Borsanın birçok projesinde iş analisti olarak görev yaptı. İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nın ardından 1995 yılındaTakasbank’ta ödünç piyasası kuruluş çalışmalarında yönetici pozisyonunda görev aldı. Çetin Ali Dönmez 2001 yılında Türkiye tarihinde ilk defa dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açıldığı dönemde İMKB Vadeli İşlemler Piyasası’nın müdürü olarak görev yaptı. Dönmez İMKB Risk Yönetim Müdürlüğü’nün kurucu genel müdürü olarak 2006-2008 yılları arasında görev yaptı. Dönmez, 2008 yılının Nisan ayında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlamış ve 2012 yılının Kasım ayına kadar görevini sürdürmüştür. Görev yaptığı dönem Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’ının işlem hacmi ve enstrüman çeşitililiği ve marka bilinirliği artmış, özellikle kurumsallaşmada büyük aşama kaydedilmiştir. Çetin Ali Dönmez’in para ve sermaye piyasaları enstrümanlarını konu alan çeşitli makaleleri yayınlanmıştır, ayrıca muhtelif üniversitelerde ders ve seminerler vermiştir. Çetin Ali Dönmez 2013 yılı başında ise Genel Müdür Yardımcısı olarak Borsa İstanbul’da çalışmaya başlamış 2016 yılı Haziran ayında görevinden ayrılmıştır. Dönmez, evli ve iki kız çocuk babasıdır.

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HASAN BÜYÜKDERE KİMDİR?

1949 yılında Konya’da doğan Hasan Büyükdede, ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da yaptı. İTÜ Makine ve Uçak Yüksek Mühendisliği’nden 1972 yılında mezun olan Hasan Büyükdede, İngilizce ve Almanca biliyor. 1972 – 1974 ile 1975 -1977 yıllarında İmbat Makine Sanayii’nde Üretim Müdürlüğü ve Teknik Müdürlük görevlerinde bulunan Hasan Büyükdede, 1977 yılında Hidromode Hidrolik Makine Sanayi ve Ticaret AŞ firmasını kurdu.

İleri teknoloji ürünü hidrolik presleri 36 yıldır üreten Hasan Büyükdede, Türkiye’nin önde gelen makine üreticilerinden biridir. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Hasan Büyükdede, halen Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışmalarını yürütüyor. İTO Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği görevinde bulunan Hasan Büyükdede, şu anda İTO Mesleki Eğitim Komisyonu’nda ve Sanayi Komisyonu’nda görev yapıyor.

TOBB adına İKV Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Hasan Büyükdede’nin sosyal aktiviteleri oldukça yoğun. 2004 – 2009 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Büyükçekmece ilçesi 10’uncu Dönem İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Hasan Büyükdede, 2007 – 2009 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde bulundu. Hasan Büyükdede, evli ve iki erkek çocuk sahibidir.

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MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden onur derecesiyle mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı, Proje ve Araştırma Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstlendi. Üniversite mezuniyeti sonrası farklı sektörlerde girişimci olmayı seçti. İlk ticari girişimi olan Chocnette Çikolata Türkiye'de en hızlı büyüyen kiosk zinciri oldu ve kısa sürede 50 şubeye ulaştı. Diğer bir girişimi Like Film ve Eğlence, Türkiye'nin ilk gerçek çekimli 3 boyutlu simulasyon filmlerini yaptı, simulatörler üretti ve milyonlarca turiste İstanbul'u ve Türkiye'yi tanıtan işlere imza attı. Kacır, Outgate markasıyla dijital açıkhava reklamcılığına adım attı. Simulasyon yazılım ve donanımları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları geliştirmek üzere ar-ge projeleri yürüten M3 Teknoloji'yi kurdu. Kurucusu ve ortağı olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı. Ticari hayatın yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Halen kurucusu olduğu şirketlerde yöneticilik yapan Kacır, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Bakan sanayi bakanı Mustafa Varank

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
inşallah hayırlı olur. akp’li değilim ama ülkem için Başarılı olmalarını dilerim.
Atamalar süper inşallah başarılı olur dua ve temennimiz bu ama gözünüzü seveyim siyasetçilerden uzak durun ne akp ne chp ne mhp onlara bulaşır iseniz bi halt yapamazsınız
ALLAH yardımcuları olsun görünen iyi atamalar olduğu
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