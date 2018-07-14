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Sanayi esnafının 'Birader' ablası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de 3.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 3. Sanayi Sitesi'nde hırdavat mağazası işleten, 2 çocuk annesi Sümeyra Dikyol (38), hem hayat hikayesi hem de iş hayatındaki başarısıyla örnek oldu. Sanayi sitesi içinde erkeklerin egemen olduğu bir alanda hırdavatçılık yapan Dikyol'a, kendilerinden biri olarak görüp, 'Birader' diye seslenen sanayi esnafı, boş zamanlarında birlikte tavla da oynuyor. Sümer Mahallesi'nde 3. Sanayi Sitesi'nde hırdavat mağazası işleten Sümeyra Dikyol, hem hayat hikayesi hem de iş hayatındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sümeyra Dikyol, henüz 16 yaşında ticaret lisesi öğrencisiyken, daha mezun bile olmadan evlendi. İki kızından ilkini 18, ikincisini 21 yaşında dünyaya getirdi. 11 yıl süren evliliği boyunca eşinden şiddet görüp, aldatıldığını belirten Dikyol, boşanmasının ardından iki kızıyla yeni bir hayata başladı. EVLERE TEMİZLİĞE GİTTİ İki kızına iyi bir hayat verebilmek ve geçmişte gördüğü şiddeti unutabilmek için yeni bir hayata başlayan Sümeyra Dikyol, çeşitli sektörlerde çalıştı. Evlere temizliğe gitti, kantinde işçi olarak çalıştı, güvenlik görevlisi oldu, ardından sanayi içinde bir hırdavatçı mağazasında ön muhasebe de çalıştı. 4 yıl boyunca çalıştığı hırdavatçı mağazasında işi öğrenen Dikyol, kendi işini kurmaya karar verdi. Arkadaşlarından bir miktar borç alıp, kredi de çeken Dikyol, kendine kapalı kasa bir kamyonet satın aldı, içine raflar yaptırdı, ardından raflara hırdavat malzemeleri koyarak ilçelerde ve köyleri dolaşarak, satış yapmaya başladı. Bir kadın olarak önüne çıkan tüm zorluklara göğüs geren Dikyol, kazandığı parayı sermaye yapıp, 200 bin lira borçlanarak şimdi sahibi olduğu hırdavatçı mağazasını satın aldı. Dikyol, sanayi sitesi içinde aldığı mağazada erkeklere adeta taş çıkartıyor. SANAYİ ESNAFININ 'BİRADER'İ OLDU Kendi mağazasında birde kadın personel istihdam eden Dikyol, erkeklerin yapabileceği bütün işleri yapmaktan çekinmiyor, ağır civata ve zincir dolu çuvalları kaldırıyor, büyük makasla ya da spiralle istenen uzunlukta zincirleri kesiyor. Mağazaya gelen müşterilerinin takdirini kazanan Dikyol, sanayi esnafının da 'biraderi' oldu. Sanayi sitesinde çevresinde mağaza işleten tek kadın olan Dikyol'un işyerine gelen erkek müşteriler, kendileri gibi gördükleri Dikyol'a 'Birader' diye hitap edip, alışverişini yapıyor. Dikyol, boş zamanlarını ise işyerinde sanayi esnafıyla tavla oynayarak geçiriyor. 'SANAYİ SİTESİ ESNAFI İLE KARDEŞ GİBİYİZ' Yaşadıklarının şiddet gören kadınlara örnek olmasını isteyen Sümeyra Dikyol, "Ağır bir hayat hikayem var, anlatmaya kalksam kelimeler yetmez. Ama artık yeni bir hayatım var. Sanayi sitesinin dışarıdan bakılınca erkeklerin yoğun olduğu, kadınların olmadığı, korkutucu bir yer gibi geliyor. Ancak hiç de öyle değil. Sanayi sitesi kardeşçe ve samimi insanların olduğu bir yer. Ben de 9 yıldır bu sanayi sitesi içinde çalışıyorum ve bana alıştılar. Sanayi esnafıyla kardeş gibiyiz. Bugüne kadar hiçbir yanlış davranışlarını görmedim. Esnaf kardeşliği içinde çalışıyoruz. Boş vakitlerimizde esnaflarla tavla oynayıp, mangal bile yakıyoruz. Kadınlar şiddet ve taciz konusunda asla taviz vermesinler. Kadınlar şiddet gördüğü yerde durmasınlar. Ben sanayi gibi ortamda bu işi yapabiliyorsam, kadınlar herşeyi yapabilir. Kendilerine güvensinler" diye konuştu.

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