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Sanayi esnfından Tütüncü’ye davullu zurnalı teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, yıllardır çözüm bekleyen gecekondu sorununu çözerek, sanayi esnafının önünü açan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, davullu, zurnalı geldikleri belediye binasında teşekkür ettiler.Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve beraberindeki sanayi esnafı, üzerinde ‘Müezzinin gözü imamda olur, bizim de gözümüz sürekli sizdedir başkanım’ yazılı pankartla, Kepez Belediyesi önüne gelerek, davullu zurnalı basın açıklaması yaptı.

Sanayi esnfından Tütüncü’ye davullu zurnalı teşekkür

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, yıllardır çözüm bekleyen gecekondu sorununu çözerek, sanayi esnafının önünü açan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, davullu, zurnalı geldikleri belediye binasında teşekkür ettiler.
Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve beraberindeki sanayi esnafı, üzerinde ‘Müezzinin gözü imamda olur, bizim de gözümüz sürekli sizdedir başkanım’ yazılı pankartla, Kepez Belediyesi önüne gelerek, davullu zurnalı basın açıklaması yaptı. Sanayi esnafı, davul zurna eşliğinde hem oynadı, hem de şiirler ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, 20 yılı aşkın süredir sanayi esnafının en büyük sorunu haline gelen ve sanayi sitesi gelişimini engelleyen gecekondu sorununun çözüme kavuşturulmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Öztürk, “Sorunun çözümü için Başkan Tütüncü, çok büyük gayret ve emek harcadı. Akdeniz Sanayi Sitesi Tütüncü gibi bir başkanları olmasından dolayı çok şanslı” dedi.

Tütüncü, “Söz verdik, gerçekleştirdik”
Göreve geldiğinde ilk iş olarak sanayi bölgesine 3 milyon değerinde asfalt dökümü çalışması yaptıklarını hatırlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imar düzenlemesiyle dükkanların değerinin en az 5 kat arttığını söyledi. Gecekondulardaki hak sahiplerinin Baraj Mahallesi’ne taşınması işlemlerinin de tamamlandığını müjdeleyen Başkan Tütüncü, kamyon garajının taşınması işini de tamamlayacaklarını söyledi. Altınova’nın 40 yıldır devam eden imar düzenlemesi işlemlerini yaptığı gibi Kepez’in birikmiş birçok sorununu çözüme kavuşturduklarını anlatan Tütüncü, sanayi sitesiyle ilgili söz verdiği tüm girişimleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Sanayi esnfından Tütüncü’ye davullu zurnalı teşekkür

Sanayi esnfından Tütüncü’ye davullu zurnalı teşekkür

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