Sanayi esnfından Tütüncü’ye davullu zurnalı teşekkür

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, yıllardır çözüm bekleyen gecekondu sorununu çözerek, sanayi esnafının önünü açan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, davullu, zurnalı geldikleri belediye binasında teşekkür ettiler.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve beraberindeki sanayi esnafı, üzerinde ‘Müezzinin gözü imamda olur, bizim de gözümüz sürekli sizdedir başkanım’ yazılı pankartla, Kepez Belediyesi önüne gelerek, davullu zurnalı basın açıklaması yaptı. Sanayi esnafı, davul zurna eşliğinde hem oynadı, hem de şiirler ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, 20 yılı aşkın süredir sanayi esnafının en büyük sorunu haline gelen ve sanayi sitesi gelişimini engelleyen gecekondu sorununun çözüme kavuşturulmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Öztürk, “Sorunun çözümü için Başkan Tütüncü, çok büyük gayret ve emek harcadı. Akdeniz Sanayi Sitesi Tütüncü gibi bir başkanları olmasından dolayı çok şanslı” dedi.