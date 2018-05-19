HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sanayi kenti "güneş"ten kazanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

Sanayi kenti Kocaeli, yılda 4 milyon 470 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmesinin planlandığı Güneş Enerji Santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu: - "Hem model olsun hem de enerji üretelim diye bu çalışmaları başlattık. 5-6 yılda yaptığımız masraf geri dönecek. Bu çalışmaları önemsiyoruz, doğal enerji kaynaklarından istifade ediyoruz, Türkiye'nin enerjisine de önemli bir enerji katıyoruz"

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santralinden (GES), yılda 2,6 milyon liralık gelir elde edilmesi planlanıyor.

Sanayi ve liman kenti olarak adından söz ettiren Kocaeli'de, Kandıra Namazgah Barajı çevresinde kurduğu güneş enerji panelleriyle elektrik üretmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, yılda 4 milyon 470 bin kilovatsaat enerji sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir enerji açığı bulunduğunu ama aynı zamanda güneşi "bol" bir ülke olduğunu söyledi.

Dünya çapında enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları için farklı yöntemler uygulandığını belirten Karaosmanoğlu, belediyelerinin de bu konuda girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Karaosmanoğlu, bu kapsamda HES projeleriyle enerji üretimi yapan belediyenin, İSU Genel Müdürlüğü'nün de güneş ışınlarını enerjiye dönüştürmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiğini anlatarak, "Kandıra bölgesine su sağlayan Namazgah Barajı çevresine bir güneş enerjisi tarlası kuruldu. Baraj çevresindeki 60 dönümlük alanda oluşturulan güneş enerjisi tarlası aktif hizmet veriyor. EPDK ile yapılan anlaşma sonucunda İSU, üretilen enerjiyi elektrik hatlarına veriyor." şeklinde konuştu.

- "5-6 yılda yaptığımız masraf geri dönecek"

Karaosmanoğlu, güneşin tükenmeyen büyük bir kaynak olduğunu ifade etti.

Güneşten istifade etmenin ve teknolojik gelişmeleri bu yönde izlemenin herkesin görevi olduğunu belirten Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de hem model olsun hem de enerji üretelim diye bu çalışmaları başlattık. Kandıra Namazgah Barajı'nda su havzasının dışında kamusallaştırdığımız önemli bir bölüm var, burada büyük bir enerji panelleri tarlası yaptık. Yatırım maliyeti 16,8 milyon lira, yılda 2 milyon 610 bin lira gelir elde edeceğiz. Önemli bir enerji oradan elde edeceğiz. Ben inanıyorum ki 5-6 yılda yaptığımız masraf geri dönecek. Bu çalışmaları önemsiyoruz, doğal enerji kaynaklarından istifade ediyoruz, Türkiye'nin enerjisine de önemli bir enerji katıyoruz."

- "Güneşten en güzel şekilde istifade etmeye çalışıyoruz"

Karaosmanoğlu, doğal bir enerji kaynağından, kendi kendine yenilenebilir enerji kaynağından istifade edeceklerini belirterek, bu tür yatırımları fırsat buldukça yapacaklarına vurgu yaptı.

Özel sektörün de bu alanda yatırımlar yaptığını ifade eden Karaosmanoğlu, kentteki su kaynaklarının bulunduğu noktalarda da enerji üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Karaosmanoğlu, güneş enerjisinden elde ettikleri enerji kaynağıyla en az 10-15 bin nüfusa yetecek kadar enerji elde edebileceklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Biz su kanal idaresinde çok miktarda elektrik kullanıyoruz. Yani yaz mevsiminde aylık elektrik tüketimine verdiğimiz para 4 milyon lirayı geçiyor. Bunun önemli bir bölümünü güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyle karşılayacağız. Bu da bizim gelirlerimize olumlu etki yapacak. Güneşten, HES'ten ve ayrıca rüzgar elektrik santrallerinden en güzel şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. Başiskele Kullar Arıtma Tesisi Güneş Enerji Tesisleri, 3,3 milyon liraya mal olacak. Çalışmalarımız devam ediyor, buradan da yılda 1 milyon 350 bin kilovatsaat enerji elde edilecek. Yıllık 755 bin lira da gelir elde edilecek."

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Göksu Deltası'ndaki yangın sürüyorGöksu Deltası'ndaki yangın sürüyor
Şişli’de 19 Mayıs coşkusuŞişli’de 19 Mayıs coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güneş enerji santrali Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu sanayi kenti

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İlginizi Çekebilir

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.