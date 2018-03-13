KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası'nca (KSO), çevrenin korunmasına ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri" kapsamında hayata geçirilen projeyle, firmaların elektronik atıklarından elde edilecek gelirle kentin çehresi yeşile bürünecek.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın da desteğiyle hayata geçirilen "Atıklar Orman Olsun" kampanyasının, hem doğayı koruyan hem de elektronik atıkları ekonomiye kazandıran önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Elektronik atıkların geri dönüşüm zincirine katılmadığında ülke ekonomisi için büyük bir kayıp, doğa için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Zeytinoğlu, kampanya ile toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak istendiklerini kaydetti.

Zeytinoğlu, Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği'nin (ELDAY) toplumda farkındalık oluşturmak için "Atıklar Orman Olsun" kampanyasının hayata geçirildiğine değinerek, şunları konuştu: