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Sanayi kentinde atıklar "orman" olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

KSO tarafından düzenlenen "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri" kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Atıklar Orman Olsun" projesiyle, elektronik atıklardan elde edilecek gelirlerle Kocaeli'ye binlerce ağaç dikilecek - KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu: - "Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli'de 300 ton atık hedefimizi yakalayacağımızı, hatta bu rakamın üzerine de çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz bu yıl organizasyonu Türkiye genelinde yaygınlaştırarak bilinirliğini arttırmak"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası'nca (KSO), çevrenin korunmasına ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri" kapsamında hayata geçirilen projeyle, firmaların elektronik atıklarından elde edilecek gelirle kentin çehresi yeşile bürünecek.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın da desteğiyle hayata geçirilen "Atıklar Orman Olsun" kampanyasının, hem doğayı koruyan hem de elektronik atıkları ekonomiye kazandıran önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Elektronik atıkların geri dönüşüm zincirine katılmadığında ülke ekonomisi için büyük bir kayıp, doğa için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Zeytinoğlu, kampanya ile toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak istendiklerini kaydetti.

Zeytinoğlu, Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği'nin (ELDAY) toplumda farkındalık oluşturmak için "Atıklar Orman Olsun" kampanyasının hayata geçirildiğine değinerek, şunları konuştu:

"Başarıyla süren kampanyanın KSO'nun da desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Biz de üzerimize düşeni yapmak için 'Atıklar Orman Olsun' diyoruz. Bu kapsamda atık elektrikli ve elektronik eşyanın geri dönüşüme ilişkin farkındalık oluşturmak için seminerler düzenlemeyi, 14 ayrı organize sanayi bölgemizi de toplama günü için bilgilendirerek atık miktarını artıracak faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Elektronik atıklarla şehrimize yakışacak bir orman oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli'de 300 ton atık hedefimizi yakalayacağımızı, hatta bu rakamın üzerine de çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz bu yıl organizasyonu Türkiye genelinde yaygınlaştırarak bilinirliğini arttırmak."

- Bir yılda 300 ton atık ve 11 bin ağaç hedefi

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği'nin bugüne kadar, 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüşüm ile Türkiye ekonomisine kazandırdığını aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"ELDAY'ın sürdürülebilir sağlıklı çevre ve toplum hedefiyle hayata geçirdiği 'Atıklar Orman Olsun' kampanyasında artık Kocaeli'de var. Mart ayı itibarıyla projeye dahil olan Kocaeli Sanayi Odası, elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ELDAY'a önemli bir destek veriyor. Proje çerçevesinde bir yılda 300 ton atık toplanması ve 11 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor."

Zeytinoğlu, ödül alacak işletmelere, İZAYDAŞ'a verecekleri atıklarda bir yıl boyunca özel indirimler yapılacağını belirterek, buna ilişkin son başvuru tarihinin 13 Nisan olduğunu bildirdi.

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24. KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'ne doğru Kocaeli Sanayi Odası KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

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