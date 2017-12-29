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SANAYİ SİTESİNDEKİ DERİ ATÖLYESİNDE YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:45 | Son Güncelleme 17 dakika önce

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul,(DHA)

Zeytinburnu'nda, Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir deri atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ambarlı'da bulunan Demirciler Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı deri imalathanesinde çıktı. Binanın ikinci katında çıkan yangını, ilk olarak çalışanlar söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekiler yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yanan işyerinde çalışanlar, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi. Yangın sırasında çevredeki yoğun dumanlar, çalışanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun dumanlar yükseliyor ve itfaiye kiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Yükselen yoğun dumanlar

-Çevredekilerin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Detay görüntüler

AKTÜEL

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-İşyeri çalışanlarıyla röportajlar

-Yanan işyerinden görüntü

-Detaylar

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