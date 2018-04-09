HABER

Sanayi sitesinin 'Adalet ablası', bisikletle çay dağıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'da eşinden yıllar önce boşanan Adalet Akgün (50), Sanayi Sitesi'nde işlettiği çay ocağında çalışarak kendi ayakları üzerinde duruyor.

Sanayi sitesinin 'Adalet ablası', bisikletle çay dağıtıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da eşinden yıllar önce boşanan Adalet Akgün (50), Sanayi Sitesi'nde işlettiği çay ocağında çalışarak kendi ayakları üzerinde duruyor. 5 yıl önce sürmeyi öğrendiği bisikletiyle esnafa çay dağıtan Akgün, "Yaptığım işten gurur duyuyorum. Erkek müşterilerimin Adalet ablasıyım" dedi.
Muğla Sanayi Sitesi'nde çay ocağı işleten bir çocuk annesi Adalet Akgün, kimseye yük olmadan geçimini sürdürüyor. Dükkanında tek başına çalışan Akgün, yoğun iş temposuna aldırış etmeden müşterilerine çay, kahve ve meşrubatlarını bisikletiyle götürüyor. Yaptığı işten gurur duyduğunu belirten Akgün, "Burada 10 yıldır çay ocağı işletiyorum. İlk başlarda yüzde 99'u erkek olan sanayi sitesi esnafı, beni karşılarında görünce şaşkınlık yaşıyordu. Şu an hepsinin Adalet Ablasıyım. Her şey yolunda gidiyor. Bu işe başladığım zaman cebimde sadece ruhsat parası vardı. Esnaf arkadaşlarımın manevi desteğini asla unutamam. İşlerim çok güzel. Buradan kazandığım parayla kızımı özel üniversitede okuttum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Alın teriyle paramı kazanıyorum" dedi.
'45 YAŞINDA BİSİKLET SÜRMEYİ ÖĞRENDİM'
Kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde durmaya çalıştığını belirten Adalet Akgün, kadınlara iş ayrımı yapmadan ön yargılardan sıyrılarak çalışmalarını önerdi. Akgün, "Kadınlarımıza seslenmek istiyorum. İş ayrımı yapmadan hayata atılsınlar. Biraz birikim yaptıktan sonra kendilerine istedikleri işi kurabilirler. Ev ekonomisine destek olmaları daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlayacaktır. Her şeyin başında sabır geliyor. 45 yaşında bisiklet sürmeyi öğrendim. Yoğunluktan dolayı servisimi bisiklet ile yapıyorum. O benim elim ayağım" diye konuştu.
Sanayi Sitesi'nde oto-tamircisi olan Veli İnanç, "Tek başına 3 kişinin yapacağı işin üstesinden geliyor. Kendisini takdir ediyorum. Bisiklet ile servis yapmasına rağmen çayları dökmüyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sanayi sitesinin 'Adalet ablası', bisikletle çay dağıtıyorSanayi sitesinin 'Adalet ablası', bisikletle çay dağıtıyorSanayi sitesinin 'Adalet ablası', bisikletle çay dağıtıyorSanayi sitesinin 'Adalet ablası', bisikletle çay dağıtıyor

Meteoroloji tarih verdi!Meteoroloji tarih verdi!
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
'Cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var''Cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

Ahmet Hakan bombayı patlattı! İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler

İlginizi Çekebilir

Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Adana'da öğrenci servisi devrildi!

Adana'da öğrenci servisi devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.