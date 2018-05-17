Sanayicilerin kullandığı suda indirim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), biyolojik arıtmalarda temizlenerek sanayicilerin kullanımına sunulan geri dönüşüm suyunun metreküp fiyatında yüzde 16,6 indirim yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sanayicilerden gelen geri dönüşüm suyunda indirim yapılması talebini olumlu karşıladı. Talep İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu’nda, temizlenerek kullanım suyu haline gelen geri dönüşüm sularının birim fiyatında yüzde 16,6 indirim yapılmasını onayladı.

Kararla, evsel, endüstriyel ve zirai atık suların biyolojik ve ileri biyolojik arıtmalarda kullanım suyu haline gelmesiyle oluşan geri dönüşüm suyunun birim fiyatı, 42 kuruştan 35'e kuruşa indirildi. İSKİ’nin Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında alınan karar, AK Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla alındı.

Uysal, "Sanayicilerimizle görüşmelerimizde gelen bu talepleri değerlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicilerimize, yatırım yapan iş adamlarımıza her daim destek olduk. Meclisimiz de indirim talebini uygun buldu ve onayladı. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İSKİ'nin ileri teknolojiyle inşa ettiği arıtma tesislerinde temizlenen sular, özellikle İstanbul’un sanayi bölgelerindeki fabrikalar ile park ve bahçelerin sulamasında kullanılıyor.

