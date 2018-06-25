Sancaklı Boşnaklar Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

NOVİ PAZAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yaşadığı Sancak bölgesinde coşkuyla kutlandı.

Bölgenin en büyük şehri Novi Pazar'da araçlarıyla şehir turu atan yüzlerce Boşnak, daha sonra şehir meydanında toplandı. Kalabalık grup ellerinde Türkiye ve Sancak bayrakları taşıyarak, "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Türkiye" sloganları attı.

Novi Pazarlı Senada Lekovic, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Balkanlar başta olmak üzere tüm dünya genelinde kardeşlik ve iş birliğinin gelişmesinde önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

Nafilj Sejdovic de Sancaklı Boşnakların 15 yıl öncesinden Erdoğan'ı ve politikasını destekleme yolunu seçtiğini anımsatarak, Erdoğan'ın seçimdeki başarısına Türkiye'deki Boşnak diasporasının da önemli katkı verdiğini ifade etti.

Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin, Sancak bölgesi ve buradaki Boşnak halkı için kalkınma anlamına geldiğini vurgulayan Sejdovic, bu seçimlerin sonuçlarının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kutlamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyalarında kullandığı şarkıların yanı sıra mehter marşları da çalınırken, Novi Pazar'daki birçok sokak ve eve de Erdoğan fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı.