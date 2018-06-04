Sancaklı Boşnaklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'daki Boşnak Milli Konseyi Başkanı Sulejman Ugljanin, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini belirtti.
Ugljanin, konseyin ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da ayda bir düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sulejman Ugljanin, ''Türkiye'deki seçimlerde konsey olarak nasıl bir duruş sergileyecekleri"nin sorulması üzerine, Türk halkının özgür iradeyle sandığa gitmesi ve cumhurbaşkanını seçmesi gerektiğini belirterek, "Biz tabii ki konsey olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz." dedi.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı olarak ön yargıların ortadan kalkmasının Boşnakları son derece mutlu ettiğini belirten Ugljanin, ikili iş birliğinin Sancak bölgesinin geleceği için çok önemli olduğunu dile getirdi.
Ugljanin, Türkiye'de Boşnak kökenli milyonlarca kişi bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bosna Hersek'e geçen ay yaptığı ziyarette Boşnaklara olan yakınlığına bir kez daha dikkati çektiğini ifade etti.
Boşnak siyasetçi, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin demokratik ve barışçıl bir ortamda gerçekleşmesi temennisinde bulundu.
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum