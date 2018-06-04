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Sancaklı Boşnaklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 20:04 | Son Güncelleme

Sırbistan'daki Boşnak Milli Konseyi Başkanı Sulejman Ugljanin: - "Konsey olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz"

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'daki Boşnak Milli Konseyi Başkanı Sulejman Ugljanin, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini belirtti.

Ugljanin, konseyin ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da ayda bir düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sulejman Ugljanin, ''Türkiye'deki seçimlerde konsey olarak nasıl bir duruş sergileyecekleri"nin sorulması üzerine, Türk halkının özgür iradeyle sandığa gitmesi ve cumhurbaşkanını seçmesi gerektiğini belirterek, "Biz tabii ki konsey olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz." dedi.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı olarak ön yargıların ortadan kalkmasının Boşnakları son derece mutlu ettiğini belirten Ugljanin, ikili iş birliğinin Sancak bölgesinin geleceği için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ugljanin, Türkiye'de Boşnak kökenli milyonlarca kişi bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bosna Hersek'e geçen ay yaptığı ziyarette Boşnaklara olan yakınlığına bir kez daha dikkati çektiğini ifade etti.

Boşnak siyasetçi, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin demokratik ve barışçıl bir ortamda gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

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24 haziran Cumhrubaşkanlığı seçimi Recep Tayyip Erdoğan Sulejman Ugljanin

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