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Sancak'ta Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:36 | Son Güncelleme

Sancak'ta Miraç Kandili

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesindeki en büyük şehir olan Novi Pazar'da Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Sırbistan İslam Cemaati (IZUS) tarafından Novi Pazar'ın Donji Selakovac mahallesinde düzenlenen programa çok sayıda Müslüman katıldı.

Türkiye, Mısır ve Suriye'den misafirlerin de bulunduğu programda akşam namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

IZUS Başkanı Mevlud Dudic, Müslümanların bu geceyi birlik ve beraberlik içinde kutladığını söyledi.

Miraç Kandili dolayısıyla Sancak bölgesinin diğer şehirlerindeki camilerde de programlar düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
sırbistan cami Miraç Kandili Novi Pazar program

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