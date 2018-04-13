Sancak'ta Miraç Kandili

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesindeki en büyük şehir olan Novi Pazar'da Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Sırbistan İslam Cemaati (IZUS) tarafından Novi Pazar'ın Donji Selakovac mahallesinde düzenlenen programa çok sayıda Müslüman katıldı.

Türkiye, Mısır ve Suriye'den misafirlerin de bulunduğu programda akşam namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

IZUS Başkanı Mevlud Dudic, Müslümanların bu geceyi birlik ve beraberlik içinde kutladığını söyledi.

Miraç Kandili dolayısıyla Sancak bölgesinin diğer şehirlerindeki camilerde de programlar düzenlendi.