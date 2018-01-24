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Sancak'ta Türkiye için "zafer duası" okundu

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

Sırbistan İslam Birliğinin (IZS) aldığı karar doğrultusunda, Hacı Hürrem Camisi'ndeyatsı namazının ardından okunan duaya müftüler, imamlar ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Türk askerinin zaferi için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmak istediklerini söyleyen Novi Pazarlılar, duanın Müslümanların en güçlü silahı olduğu mesajını verdi.

IZS Dış İlişkiler Sorumlusu JakubLekovic, burada yaptığı konuşmada, Sancak bölgesi ve Sırbistan'da yaşayan Boşnaklarla Türk halkı arasında kopmaz bağlar bulunduğunu belirterek, vatandaşlara Türkiye ve Türk ordusu için dua etmeleri çağrısında bulundu.

Türk ve Boşnak halklarını birbirine bağlayan noktaların İslam dini, ortak tarihi ve kültürel miras ile Çanakkale şehitlerinin kanları olduğunu vurgulayan Lekovic, Afrin'e yapılan harekatın önemi hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.

Türkiye için dua eden vatandaşlardan İsmail Petlaca da Türkiye ve sınır hattında yaşananları yakından takip ettiğini belirterek, Türkiye'nin bu harekatı en kısa zamanda başarılı bir şekilde tamamlaması ve sınırındaki terör sorununu çözmesi temennisinde bulundu.

Sancak bölgesinde dün de sabah ve öğle namazları arasında Türkiye'ye destek amacıyla selalar okunmuştu.

(AA)

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