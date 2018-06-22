Sancak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mitingi düzenlendi.

Sırbistan Türkleri Derneğince şehir merkezinde düzenlenen mitingde, Türkiye'de 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları verildi.

Mitinge katılmak için Sırbistan'ın farklı şehirlerinden Novi Pazar'a gelen yüzlerce Boşnak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin zaferinin, Türkiye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün garantisi, dünyadaki tüm Müslümanlar için de bir kalkan olduğunu dile getirdi.

"İsa Bey" korosunun ilahiler söylediği mitingde konuşan Sırbistan Türkleri Derneği Başkanı Alija Sahovic, pazar günü yapılacak seçimlerin, "Türkiye'nin vatansever ve saygın bir lider tarafından mı, yoksa iç ve dış otoriteye sahip olmayan biri tarafından mı yönetileceğini belirleyeceğini" ifade etti.

Türk seçmenlere AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme çağrısında bulunan Sahovic, "Erdoğan yalnızca Türklerin değil, tüm Müslümanların lideri. Düşmanları da bunun farkında oldukları için onu yok etmeye çalışıyorlar. Seçimi kazanacağından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.