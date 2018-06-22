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Sancak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:05 | Son Güncelleme

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla miting düzenlendi

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mitingi düzenlendi.

Sırbistan Türkleri Derneğince şehir merkezinde düzenlenen mitingde, Türkiye'de 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları verildi.

Mitinge katılmak için Sırbistan'ın farklı şehirlerinden Novi Pazar'a gelen yüzlerce Boşnak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin zaferinin, Türkiye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün garantisi, dünyadaki tüm Müslümanlar için de bir kalkan olduğunu dile getirdi.

"İsa Bey" korosunun ilahiler söylediği mitingde konuşan Sırbistan Türkleri Derneği Başkanı Alija Sahovic, pazar günü yapılacak seçimlerin, "Türkiye'nin vatansever ve saygın bir lider tarafından mı, yoksa iç ve dış otoriteye sahip olmayan biri tarafından mı yönetileceğini belirleyeceğini" ifade etti.

Türk seçmenlere AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme çağrısında bulunan Sahovic, "Erdoğan yalnızca Türklerin değil, tüm Müslümanların lideri. Düşmanları da bunun farkında oldukları için onu yok etmeye çalışıyorlar. Seçimi kazanacağından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Mitinge Ankara'dan katılan Muhammet Emin Parlak da AK Parti'ye destek için Novi Pazar'a geldiklerini belirterek, "Durmak yok, yola devam diyoruz. Novi Pazar'da, AK Parti'yi anlatacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl güçlü bir lider olduğunu anlatacağız." dedi.

İstanbul'dan mitinge katılan iş adamı İnal Erat ise "Sadece Türkiye değil, Balkan halkları güçlü bir önder istiyor. Avrupa dediğimiz topluluklar, medeniyetin beşiği dediğimiz topluluklar, medeniyetin altında kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mitingde ayrıca "İsa Bey" korosundan Naima Halilovic de Sancaklı gençler ve çocukların Erdoğan'ın zaferi için dua ettiğini dile getirdi.

Şehir merkezine üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu büyük bir poster asılırken, katılımcılara seçim afişleri dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancak sırbistan

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