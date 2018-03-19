Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu tarafından film ve bayrak kareografisi ilgiyle izlendi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, kurum amirleri, daire müdürleri, ilçede vatani görevini yapan askerler, esnaflar, vatandaşlar, ilçedeki tüm okulların katkı verdiği klipte 15 Temmuz darbe girişimine de değinildi. Çanakkale Zaferi dolayısıyla yayınlanan klipte, 1071’den bu tarafa geliyorlar, bin yıldır bu topraklardan bu milleti atmak istiyorlar ama asla başaramayacaklar teması işlendi. Klipte Çanakkale zaferi tüm Altıntaşlı esnaflar siyasiler ve vatandaşlar tarafından anlatıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, yaptığı açıklamada, ’’Kurtuluş Savaşı’nın büyük meydanlarından olan Altıntaş’tan Çanakkale’ye selam olsun. Altıntaş halkı bu klipte Malazgirt Şehitlerine, Çanakkale Şehitlerine, Sakarya Şehitlerine, Dumlupınar Şehitlerine, 15 Temmuz Şehitlerine ve Afrin şehitlerine selam göndermiştir. Böylesine önemli bir çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.