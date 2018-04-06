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Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangının ilk çıkış anından itibaren, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve olay yerine söndürme helikopterlerinin çağrıldığı belirtildi. Son dakika habere göre, yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Aydos Ormanı'nın Hasanpaşa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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AA

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Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
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Sancaktepe aydos ormanı istanbul yangın

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