Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Aydos Ormanı'nın Hasanpaşa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA