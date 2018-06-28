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Sancaktepe Belediyesi, Filistinli tekvandocuları misafir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

Filistin'den gelen tekvandocu çocuklar, İstanbul'da 1 hafta kamp yaptı

İSTANBUL (AA) - Filistin'den gelen 7-15 yaş grubundaki tekvandocu çocuklar, Sancaktepe Belediyesinin misafirliğinde İstanbul'da 1 hafta kamp yaptı.

Sancaktepe Belediyesinin sponsorluğunda Türkiye'ye gelen Filistinli çocuklar, 1 hafta boyunca hem kamp yaptı hem de çeşitli etkinliklere katıldı.

Çocuklara çeşitli kültür turları yaptıran belediye, sporcuların gelişimini sağlamak için de gerekli tüm kamp imkanlarını sağladı.

Kampın son gününden çocuklar, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile Mustafa Öncel Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları sallayan çocuklarla bir araya gelen Erdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş ve dost ülke Filistin'in tekvandocularını Sancaktepe'de misafir ettik. Spor evrensel bir değer. Sporun aslında dünyada barışın sağlanması noktasında da ortak bir değer olarak kabullenilmesi gerek. Filistin'in devlet olarak, ülke olarak uluslararası bütün müsabakalarda temsil edilmesi gerekir. Bu temsil hakkının verilmesi, tanınması bizler için de Filistin halkı için de çok önemli. Sancaktepe'de bizim sporcularımızla müsabakalar yaptılar. Filistin devletinin tanınması noktasında da sportif faaliyetlerin önemli katkılarının olacağına inanıyoruz."

Başkan Erdem, kamp boyunca Sancaktepeli sporcularla müsabaka yapan ve başarılı olan Filistinli tekvandoculara madalya verdi.

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Filistin İsmail Erdem Sancaktepe Belediyesi sponsor Tekvando

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