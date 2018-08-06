HABER

Sancaktepe'de bir kişi başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 07:21 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sancaktepe'de bir kişi başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

463e1f7b821bf30ac5e3831dedf9a88f

bae2bb0121d3e869df32690b24568bbc

DHA

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Günlük burç yorumları: 6 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları Günlük burç yorumları: 6 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları
Tarihi Artuklu Hamamı taşınıyorTarihi Artuklu Hamamı taşınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Sancaktepe cinayet

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’dan büyük sitem!

Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’dan büyük sitem!

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İstanbul'da bariyer araca ok gibi saplandı

İstanbul'da bariyer araca ok gibi saplandı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Başkent'te dehşete düşüren olay! Polis kan izlerini adım adım takip etti

Başkent'te dehşete düşüren olay! Polis kan izlerini adım adım takip etti

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Günlük burç yorumları: 6 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.