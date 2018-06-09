Sancaktepe'de korkutan yangın

Yangın saat 08.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan Otemer Galericiler sitesinde çıktı. Bodrum katındaki bir işyerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle işyerini yoğun duman kapladı.Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bakkalköy, Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oksijen maskesi takarak bodrum kattaki yangına müdahale etti.Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

DHA

