Sancaktepe'de toprak kayması! Bir okulun duvarı çöktü

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarı çöktü. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulu'nun duvarında, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Okulun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlatması bekleniyor.
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