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Sancaktepe'de toprak kayması! Bir okulun duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de toprak kayması nedeniyle bir okulun duvarı çöktü. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarı çöktü. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulu'nun duvarında, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okulun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlatması bekleniyor.

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Sancaktepe okul duvarı toprak kayması Son dakika

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